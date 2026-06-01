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На Виледи хлам от сноса домов вывозят в лесной массив

В Народный фронт пришло видео от подписчика из Вилегодского округа. В селе Ильинско-Подомское вывозят остатки снесённого аварийного дома на Советской, 37. Но вывозят не на полигон, а в лесной массив ближайшего к окружному центру населённого пункта – деревни Роженец.

Вместо того, чтобы утилизировать остатки от разбора деревяшки площадью 500 квадратов на законных основаниях, рабочие сваливают обломки стен и крыш прямо на открытую поляну, являющуюся одним из излюбленных мест отдыха вилежан, которых вместе с жителями Роженца почти 3500 человек.

При этом найти подрядчика не представляется возможным – на сайте госзакупок информация о контракте на снос и вывоз дома отсутствует.

Народный фронт обратился в региональную прокуратуру. Требуем оперативно провести проверку, наказать экологических вредителей рублём и заставить их очистить поляну от строительного мусора. А мы продолжим следить за ходом мусорной реформы в Поморье.

24 июнь 14:53 | : Скандалы

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