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Управляющая компания довела дом на Выучейского до трущебного состояния

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту схода со свайного основания многоквартирного деревянного дома по улице Выучейского в городе Архангельск. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры по решению вопроса о предоставлении гражданам временного жилья.

 В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома.

 Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.  

 

18 июнь 10:29 | : Скандалы

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