В Архангельске возбудили уголовное дело по сходу дома со свай

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту схода со свайного основания многоквартирного деревянного дома по улице Чкалова в городе Архангельска. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом, а должностные лица администрации городского округа «Город Архангельск» ненадлежащим образом исполняли обязанностей по контролю за использованием и сохранностью жилого фонда.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям как руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома, так и должностных лиц муниципалитета в части ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.



