Сошедший со свай дом в Архангельске стал причиной уголовного дела

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по факту схода со свайного основания многоквартирного деревянного дома №15 по улице Чкалова в городе Архангельска. Имеются основания полагать, что управляющая компания ненадлежащим образом содержала и обслуживала указанный дом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры по решению вопроса о предоставлении гражданам временного жилья. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.