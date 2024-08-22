"Михаил Сомов" дошел из Архангельска до мыса Челюскин за 31 день

Волонтеры проекта «Чистая Арктика» прибыли на ОГМС им. Е.К. Федорова на мыс Челюскин. Путь из Архангельска на борту научно-экспедиционного судна Северного УГМС «Михаил Сомов» занял 31 день.

Группа состоит из шести человек. В нее вошли волонтеры с определенными специальностями: строители, электрики, инженеры. Основная задача проекта «Чистая Арктика» - уборка территории от отходов, оставшихся с советских времен: металлолома, бочек из-под ГМС и другого мусора, загрязняющего Арктику. На первом этапе волонтеры проведут восстановительный ремонт одного из зданий полярной станции, в котором в дальнейшем планируется размещать участников проекта.

- Сейчас мы будем подготавливать помещение для волонтеров на следующий год. У нас имеется станция биологичкой очистки, генератор, душевые кабины, кухня – все необходимое для цивилизованной жизни в Арктике. И параллельно оценим ситуацию с загрязнением и начнем уборку, – рассказал волонтер «Чистой Арктики» Александр Селиванов.

На Челюскине волонтеры опробуют новую технологию сбора отходов и их вывоза. Поверхность мыса – тундровая, с ней необходимо обращаться очень аккуратно, поскольку в случае повреждения восстановиться она, скорее всего, не сможет. По предварительным оценкам, на полуострове может находиться до 40 тысяч бочек из-под ГСМ, часть из них «Михаил Сомов» вывезет уже в этом сезоне. С берега на судно емкости доставят вертолетом.

- Очень важно, что в Арктике реализуются подобные экологические проекты. Северное УГМС уже имеет опыт в вывозе больших объемов железного лома с арктических территорий, поэтому мы с радостью выступаем партнером в этом важном деле, - отметил начальник Северного УГМС Роман Ершов.

Предполагается, что волонтерские экспедиции на Челюскин станут регулярными. По итогам уборки этого сезона проект «Чистая Арктика» совместно с Северным УГМС разработает рекомендации по очистке арктической зоны.