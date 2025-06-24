Волонтеры ночью очистили пляж санатория "Беломорье" от мусора

200 волонтеров-участников первого международного молодежного научно-практического экологического форума «Земляне» убирали береговую линию озеро Смердье, на котором находится минеральный источник и санаторий «Беломорье». Это студенты, представляющие 21 страну. В их числе Беларусь, Узбекистан, Китай, Сербия, Италия. Россия представлена вузами от Калининграда до Камчатки, включая такие ведущие университеты,

как МГУ, МГИМО, РУДН, РАНХиГС, МГТУ им. Баумана.

За два часа работ экодобровольцы очистили 500 метров территории от бытового мусора и собрали 60 кубометров отходов. Ночная арктическая уборка уже стала для проекта традиционной. Но проводится она только в тех регионах, для которых характерны белые ночи.

«Уверен, что это мероприятие они запомнят на всю жизнь. Ночная уборка может быть только в Арктике, потому что здесь длинный полярный день. Команда подобралась очень хорошая, разные регионы, разные страны. Надеюсь, что участие волонтеров в этом форуме и таких акциях заставит их пересмотреть свои экологические привычки, и они будут более внимательно относиться к окружающей среде и тем территориям, на которых живут», - говорит руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Проект «Чистая Арктика» реализуется с 2021 года на территории всех арктических регионов. Его участники – волонтеры со всей страны. За четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7 700 человек. Они очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация «Росатом», а генеральным информационным – агентство ТАСС.