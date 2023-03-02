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«РВК-Архангельск» очистил от мусора берег острова Краснофлотский

В минувшие выходные волонтеры «РВК-Архангельск» провели второй экологический субботник. Он прошёл в рамках всероссийской акции «Марафон рек» в поддержку национального проекта «Экология». Берег острова Краснофлотский был очищен за рекордные два часа. Неравнодушные горожане собрали более 10 кубометров.

 «Наш собственный волонтерский проект «Поморские берега», который стартовал в прошлом году, в этом году получил масштабное развитие – мы присоединились к всероссийскому флешмобу «Марафона рек». Помимо уборки берегов, одна из задач проекта – объединить усилия волонтеров. И в этой акции мы это успешно реализовали, – отметила волонтер «РВК-Архангельск» Алия Джуматаева.

К уборке острова Краснофлотский присоединилось более 50 волонтеров из различных организаций: студенты САФУ, волонтеры общественного движения «Чистое Поморье», представители экологического проекта «Чистая Арктика», участники президентской платформы «Россия – страна возможностей» –- «Экософия». Акцию «Марафон рек» поддержали сотрудники министерства природных ресурсов Поморья во главе с министром Игорем Мураевым и исполнительным директором Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Русланом Губайдуллиным. К генеральной уборке берега присоединились не только жители Архангельска, но и иностранный волонтер Шимул Абу Нами.

«Я сам из Бангладеша. И уже второй год занимаюсь в России волонтерством. Побывал в разных городах: от Мурманска до Салехарда. А вот теперь и в Архангельске. Считаю, что у волонтерства нет границ в виде стран или национальностей. Это просто глобализация – помогая убирать мусор локально – помогаешь планете Земля в целом. И это прекрасно, – рассказал Шимул Абу Нами.

Главная задача мероприятия – вовлечь жителей региона в экологическую повестку, собрать и вывести отходы с прибрежных территорий реки Северная Двина – самой крупных водной артерии Архангельской области.


05 июнь 12:50 | : Экономика

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