Хорошо, что не съел. Житель Северодвинска порвал в СИЗО свое уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).

По версии следствия, 16 апреля 2026 года в следственном изоляторе УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, являясь обвиняемым по уголовному делу о неуважении к суду, при производстве следственных действий порвал процессуальные документы и сломал оптический диск, осознавая, что своими действиями совершает вмешательство в деятельность органа предварительного следствия.

Несмотря на предпринятые фигурантом противоправные действия уголовное дело было восстановлено и направлено в суд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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