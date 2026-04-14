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Хорошо, что не съел. Житель Северодвинска порвал в СИЗО свое уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела).

По версии следствия, 16 апреля 2026 года в следственном изоляторе УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, являясь обвиняемым по уголовному делу о неуважении к суду, при производстве следственных действий порвал процессуальные документы и сломал оптический диск, осознавая, что своими действиями совершает вмешательство в деятельность органа предварительного следствия. 

Несмотря на предпринятые фигурантом противоправные действия уголовное дело было восстановлено и направлено в суд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://rk.karelia.ru

16 июнь 12:17 | : Скандалы

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