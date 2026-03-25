Зам главного врача Новодвинской ЦГБ наказана штрафом за приписки

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновной заместителя главного врача ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями, служебный подлог).

Установлено, что в ноябре и декабре 2023 года осужденная организовала доступ к медицинской информационной системе «Ариадна» с целью внесения заведомо ложных сведений о проведении с пациентами медицинского учреждения, имеющими онкологические заболевания, диспансерного приема без фактического приглашения их в больницу.

В результате чего территориальному фонду медицинского страхования причинен ущерб в размере около 400 тыс. рублей.

Кроме того, осужденная заверила табель учета рабочего времени сотрудников больницы, содержащий заведомо ложные сведения о количестве отработанного времени, что послужило следствием необоснованного начисления и выплат из средств медицинского учреждения заработной платы одному из работников.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры и расследовано Приморским МСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Вину в совершении преступлений подсудимая не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тыс. рублей.

По ч. 1 ст. 292 УК РФ судом назначен штраф в сумме 45 тыс. рублей, от которого осужденная освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Приговор суда в законную силу не вступил.