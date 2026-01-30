Новодвинский главврач Гулямов отделася условным сроком

Новодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным главного врача ГБУЗ АО «Новодвинская ЦГБ» по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что подсудимый с 09.01.2024 по 28.06.2024, желая показать эффективность своей работы перед министерством здравоохранения Архангельской области, приукрасить действительное положение дел при выполнении плановых показателей по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в том числе с онкологическими заболеваниями, получить выплаты стимулирующего характера за выполнение планов-графиков, давал заведомо незаконные указания подчиненным ему медицинским работникам о внесении в единую медицинскую информационную систему «Ариадна» и в специализированную электронную систему медицинской отчетности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, организовал направление подложных сведений о проведении диспансеризации в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области.

При вышеизложенных обстоятельствах подсудимый незаконно приобрел право на получение больницей денежных средств за фактически не оказанную пациентам медицинскую услугу, причинив фонду обязательного медицинского страхования материальный ущерб.

Вину в совершении преступлений подсудимый не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере здравоохранения, на срок 2 года.

Напомним, прокурор запрашивал для обвиняемого реальный срок.