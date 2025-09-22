Зам главврача Новодвинской ЦГБ Царева проводила ложную диспансеризацию

Прокуратура г. Новодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главного врача ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница», обвиняемой по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 292 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями, служебный подлог).

По версии следствия в ноябре 2023 года обвиняемая организовала доступ к медицинской информационной системе «Ариадна» с целью внесения заведомо ложных сведений о проведении с пациентами медицинского учреждения, имеющими онкологические заболевания, диспансерного приема без фактического приглашения их в больницу.

В результате чего территориальному фонду медицинского страхования причинен ущерб в размере около 400 тыс. рублей.

Кроме того, обвиняемая заверила табель учета рабочего времени сотрудников больницы, содержащий заведомо ложные сведения о количестве отработанного времени, что послужило следствием необоснованного начисления и выплат из средств медицинского учреждения заработной платы одному из работников.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры и расследовано Приморским МСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области.