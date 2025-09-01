Зам главврача больницы в Архангельской области попала под уголовку за шахер-махер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача одной из больниц Архангельской области, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что осенью 2023 года подозреваемая, желая выполнить план по диспансерному наблюдению за взрослыми с онкологическими заболеваниями, которое фактически не проводилось, организовала внесение в электронную систему отчётности заведомо ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансерное наблюдение, что привело к направлению подложных сведений в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты неоказанных медицинских услуг и необоснованному получению медицинским учреждением из фонда денежных средств в размере около 400 тысяч рублей. Она же организовала внесение заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени с целью сокрытия факта отсутствия врача-онколога в указанный период времени на рабочем месте, что послужило основанием необоснованной выплаты тому заработной платы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.