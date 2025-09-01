Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зам главврача больницы в Архангельской области попала под уголовку за шахер-махер

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача одной из больниц Архангельской области, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием установлено, что осенью 2023 года подозреваемая, желая выполнить план по диспансерному наблюдению за взрослыми с онкологическими заболеваниями, которое фактически не проводилось, организовала внесение в электронную систему отчётности заведомо ложных сведений о количестве лиц, прошедших диспансерное наблюдение, что привело к направлению подложных сведений в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты неоказанных медицинских услуг и необоснованному получению медицинским учреждением из фонда денежных средств в размере около 400 тысяч рублей. Она же организовала внесение заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени с целью сокрытия факта отсутствия врача-онколога в указанный период времени на рабочем месте, что послужило основанием необоснованной выплаты тому заработной платы.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. 

16 октябрь 08:50 | : Скандалы

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (218)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20