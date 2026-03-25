Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

СРО продолжает поражать Архангельскую область размахом коррупции

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя и двух бывших работников  региональной саморегулируемой организации в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой,  в значительном,  в крупном размерах, за незаконные действия).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Осужденные, зная об указанных критериях и об отсутствии у части коммерческих организациях таких специалистов, предлагали их представителям за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства, на что последние соглашались. 

За указанные незаконные действия обвиняемые получили от 15  руководителей обществ и 2 индивидуальных предпринимателей в 2018-2024 годы коммерческий подкуп в общем размере свыше 1,8 млн рублей. 

Один осужденный вину признал полностью, двое частично. На имущество осужденных, общей стоимостью свыше 15 млн рублей, наложен арест.

Приговором суда двум осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 4 года, одному- 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 4 года.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

В собственность государства конфискованы денежные средства в общей сумме 1 881 500 рублей.

04 июнь 10:11 | : Скандалы

Главные новости


Северный флот, с любовью. Правдивая история создания
Только хорошие новости. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (71)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20