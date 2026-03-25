СРО продолжает поражать Архангельскую область размахом коррупции

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя и двух бывших работников региональной саморегулируемой организации в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой, в значительном, в крупном размерах, за незаконные действия).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Осужденные, зная об указанных критериях и об отсутствии у части коммерческих организациях таких специалистов, предлагали их представителям за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства, на что последние соглашались.

За указанные незаконные действия обвиняемые получили от 15 руководителей обществ и 2 индивидуальных предпринимателей в 2018-2024 годы коммерческий подкуп в общем размере свыше 1,8 млн рублей.

Один осужденный вину признал полностью, двое частично. На имущество осужденных, общей стоимостью свыше 15 млн рублей, наложен арест.

Приговором суда двум осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на срок 4 года, одному- 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства сроком на 4 года.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

В собственность государства конфискованы денежные средства в общей сумме 1 881 500 рублей.