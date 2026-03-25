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Подросток из Северодвинска начал самостоятельную жизнь с мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2025 года несовершеннолетний обвиняемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забрать у гражданина наличные денежные средства. Участник мошеннической схемы позвонил 92-летней пенсионерке и сообщили, что ее дочь стала участницей ДТП, в связи с чем требуются денежные средства для проведения медицинской операции. Пожилая женщина передала несовершеннолетнему курьеру 300 тысяч рублей своих сбережений. Обвиняемого задержали сотрудники полиции и изъяли у него большую часть похищенных денежных средств. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы.

 Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют гражданам критически относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.

Родители! Поговорите со своими детьми-подростками. Объясните, что работа, которую предлагают неизвестные в анонимных мессенджерах, в подавляющем большинстве случаев носит противоправный характер. А пожилых родственников необходимо предупредить, как не стать жертвой мошенников. В подобной ситуации главное правило – прервать разговор и позвонить родным людям, о которых идет речь, чтобы убедиться – с ними все в порядке.

 (фото с https://angarsk.ru

04 июнь 08:51 | : Скандалы

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