Житель Республики Коми отличился в Поморье мошенничеством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя Республики Коми в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Следствием установлено, что в марте 2024 года обвиняемый, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение забирать у граждан наличные денежные средства и переводить их на счета различных лиц. Злоумышленники позвонили 74-летнему пенсионеру и супружеской паре пожилых людей и сообщили, что их родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в связи с чем для возмещения причиненного ущерба лицам, пострадавшим в ДТП, они должны передать деньги их курьеру. Пенсионеры отдали обвиняемому 200 тысяч и 180 тысяч рублей.

Личность обвиняемого оперативно установили сотрудники органов внутренних дел.

Сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.