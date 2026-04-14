В Архангельской области нефтяному бизнесу и Газпрому поставлено на вид

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой в деятельности ООО «Нефтебизнес» и ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» выявлены нарушения ст. 13 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации, а также правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Выявлено, что в организациях отсутствовал утвержденный в установленном порядке план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, соответствующие сведения, а также данные о наличии финансового обеспечения мероприятий в компетентные органы не направлены, проведение учений не обеспечено. 

По результатам рассмотрения внесенных представлений ООО «Нефтебизнес» и ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» обеспечена разработка планов ликвидации нефтяных разливов, проводятся мероприятия по организации соответствующих учений для защиты почвенного покрова от загрязнения.

 

29 май 11:53 | Скандалы

