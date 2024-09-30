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Дмитрий Морев наказал автобусам "Рико" не морозить пассажиров зимой

Сегодня на еженедельной городской планерке собравшиеся уделили особое внимание вопросам подготовки автобусов к зимнему сезону.

 В этом году компания «Рико» взяла курс на приобретение автобусов большого класса. На улицы города летом вышли трехдверные МАЗы. А по программе льготного лизинга по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» перевозчик приобрел 41 автобус ЛиАЗ - большого класса, трехдверные.

 С 1 декабря «Рико» приступает к обслуживанию еще двух городских маршрутов - № 5 и № 15.

 Все транспортные средства должны быть тщательно подготовлены к зиме, чтобы не допустить пропуска рейсов даже в сильные морозы. Об этом строго предупредил транспортников градоначальник Архангельска:

- В соцсетях я вижу замечания от пассажиров на жару в автобусах. На планерке адресовал эту проблему руководству компании-перевозчика. Казалось бы, такая простая задача, а навести порядок не могут уже многие месяцы. Поручил департаменту транспорта сосредоточиться на проверке соблюдения температурного режима в автобусах разных маршрутов.

21 октябрь 14:49 | : Политика

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