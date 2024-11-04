Автобусы "Рико" выходят на новые маршруты Архангельска

Изменения в сетке транспортного обеспечения областной столицы презентует градоначальник Дмитрий Морев:

- С 1 декабря еще два маршрута - № № 5 и 15 - переходят на обслуживание транспортной компанией «Рико». Профильный департамент администрации города контролирует подготовку к новому этапу.



На 5-ом маршруте в будние дни будет работать 22 трехдверных автобуса марки «ЛиАЗ». Все они новые, 2024 года выпуска. Вместимость 114 человек, салон автобуса одноуровневый, имеет большую накопительную площадку по центру.



Сотрудники отдела транспорта и связи организовали несколько выездных проверок, зафиксировали загруженность автобусов маршрута № 5 в часы пик. С учетом этой информации сейчас составляется расписание.



Поскольку будут задействованы большие автобусы, то пассажировместимость увеличится на 9,5%, несмотря на небольшое сокращение количества рейсов. Кроме того, исполнение рейсов действующим перевозчиком составляет лишь 92,6%. На маршрутах «Рико» этот показатель стабильно больше 95%.



Современные автобусы марки «МАЗ» будут задействованы на маршруте № 15 «ЖД вокзал - Улица Зеньковича».



В настоящее время идет набор водителей и кондукторов. Новое расписание будет опубликовано на текущей неделе.