Прокурор Архангельска выслушал жалобы жителей островных территорий

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО «Город Архангельск» Андреем Шемелиным, а также представителями администрации округов провел встречу с жителями отдаленных территорий – островов  Кего, Бревенник и  Хабарка. 

В ходе выезда проведена проверка состояния дорог на островах, содержания детских площадок и памятников, посещены медицинские и образовательные учреждения.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов состояния линий освещения и столбов электроэнергии, доступности инфраструктуры для инвалидов, размещения площадок для ТКО, сноса аварийных домов. 

В ходе личного приема принято 12 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки.

 

19 май 16:48

