Архангельская область задыхается от выбросов котельных

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха на предприятиях теплоснабжения в г. Архангельске и Приморском муниципальном округе. 

Установлено, что эксплуатируемые котельные ООО «ТЭПАК», расположенные в г. Архангельске (Маймаксанское шоссе), Приморском муниципальном округе (д. Большое Анисимово), не поставлены на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в отношении них не разработаны программы производственного экологического контроля, а также мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. 

Также не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий ООО «Архбиоэнерго» в отношении котельных, расположенных в п. Лайский Док, Луговой, Боброво, дер. Лахта Приморского муниципального округа и в г. Архангельске (ул. Емецкая).

Решениями судов по исковым заявлениям природоохранного прокурора на юридические лица возложены обязанности провести указанные мероприятия. Судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокурора.

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20