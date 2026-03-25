Архангельская область задыхается от выбросов котельных

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха на предприятиях теплоснабжения в г. Архангельске и Приморском муниципальном округе.

Установлено, что эксплуатируемые котельные ООО «ТЭПАК», расположенные в г. Архангельске (Маймаксанское шоссе), Приморском муниципальном округе (д. Большое Анисимово), не поставлены на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в отношении них не разработаны программы производственного экологического контроля, а также мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

Также не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий ООО «Архбиоэнерго» в отношении котельных, расположенных в п. Лайский Док, Луговой, Боброво, дер. Лахта Приморского муниципального округа и в г. Архангельске (ул. Емецкая).

Решениями судов по исковым заявлениям природоохранного прокурора на юридические лица возложены обязанности провести указанные мероприятия. Судебные акты вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле прокурора.