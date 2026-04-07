Из-за разгильдяйства нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" пошел в Поморье коту под хвост

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проверки выявлены нарушения требований федерального законодательства при реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в министерстве здравоохранения Архангельской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства должностным лицом регионального министерства здравоохранения не обеспечено достижение целевых показателей национального проекта  «Продолжительная и активная жизнь» и завершение в срок до 31.12.2025 строительства здания ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ», а также капитального ремонта зданий ГБУЗ АО «Котласской ЦГБ имени Святителя Луки», ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой»,  ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ».

По данному факту прокуратурой области и автономного округа в министерство здравоохранения Архангельской области внесено представление, в отношении ответственного должностного лица указанного министерства возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ, которое рассмотрено Управлением Федерального казначейства Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

 

 

28 апрель 14:50 | : Скандалы

Главные новости


Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

