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Подрядчик сорвал сроки капремонта больницы в Каргополе

Прокурор Каргопольского района Роман Шадрин  проверил ход выполнения работ по капитальному ремонту круглосуточного стационара и поликлиники ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» производимых в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Установлено, что в нарушение графика выполнения работ в здании поликлиники подрядчиком не завершен ремонт помещений, лестничной клетки и санузлов.

В связи с нарушением сроков исполнения контракта прокуратурой подрядчику внесено представление.

Вопрос завершения капитального ремонта находится на постоянном контроле прокуратуры района.

16 май 10:17 | : Скандалы

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