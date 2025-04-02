Подрядчик сорвал сроки капремонта больницы в Каргополе

Прокурор Каргопольского района Роман Шадрин проверил ход выполнения работ по капитальному ремонту круглосуточного стационара и поликлиники ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» производимых в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Установлено, что в нарушение графика выполнения работ в здании поликлиники подрядчиком не завершен ремонт помещений, лестничной клетки и санузлов.

В связи с нарушением сроков исполнения контракта прокуратурой подрядчику внесено представление.

Вопрос завершения капитального ремонта находится на постоянном контроле прокуратуры района.