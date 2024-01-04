Чиновника минстроя Поморья оштрафовали за волокиту с перепиской

По результатам проверки прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в министерстве строительства и архитектуры области.

Установлено, что в нарушение 30-дневного срока должностным лицом регионального министерства строительства и архитектуры ответ на поступившее 12.02.2024 обращение членов садового некоммерческого товарищества дан только в апреле текущего года.

По данному факту прокуратурой области и автономного округа в отношении должностного лица министерства строительства и архитектуры области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей 11.06.2024 с назначением административного штрафа в размере 5 000 рублей.