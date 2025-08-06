Вверх
Закупками министерства спорта Архангельской области заинтересовалиссь в прокуратуре

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в министерстве спорта Архангельской области. 

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, должностным лицом регионального министерства спорта изменены существенные условия двух государственных контрактов и продлены сроки поставки в рамках них спортивно-технологического оборудования и мебели. 

По данному факту прокуратурой области и автономного округа министру спорта внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 7.30.2 КоАП РФ, которое рассмотрено Архангельским УФАС России с назначением административного наказания с применением положений статьи 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.

15 сентябрь 16:25

