Закупками министерства спорта Архангельской области заинтересовалиссь в прокуратуре

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд в министерстве спорта Архангельской области.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, должностным лицом регионального министерства спорта изменены существенные условия двух государственных контрактов и продлены сроки поставки в рамках них спортивно-технологического оборудования и мебели.

По данному факту прокуратурой области и автономного округа министру спорта внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 7.30.2 КоАП РФ, которое рассмотрено Архангельским УФАС России с назначением административного наказания с применением положений статьи 4.1.1 КоАП РФ в виде предупреждения.