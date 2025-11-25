Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске проверили качество капремонта детских поликлинник

Заместитель прокурора города Архангельска Владислав Кононов совместно с представителями министерства здравоохранения Архангельской области и территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО проинспектировали ход выполнения работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения на территории областного центра в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». 

Отмечено завершение работ по ремонту фасада детской поликлиники на проезде Приорова.

Однако выявлено нарушение сроков исполнения контрактов по капитальному ремонту зданий поликлиник на улицах Северодвинская и Дачная.

В этой связи прокуратурой г. Архангельска принято решение о принятии мер реагирования. 

Вопросы реализации мероприятий национальных проектов остаются на контроле органов прокуратуры.


25 ноябрь 14:49 | : Происшествия

Главные новости


С кнутом и пряником. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Завтрак Воланда" и другая еда от Михаила Булгакова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (335)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20