В Архангельске проверили качество капремонта детских поликлинник

Заместитель прокурора города Архангельска Владислав Кононов совместно с представителями министерства здравоохранения Архангельской области и территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и НАО проинспектировали ход выполнения работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения на территории областного центра в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Отмечено завершение работ по ремонту фасада детской поликлиники на проезде Приорова.

Однако выявлено нарушение сроков исполнения контрактов по капитальному ремонту зданий поликлиник на улицах Северодвинская и Дачная.

В этой связи прокуратурой г. Архангельска принято решение о принятии мер реагирования.

Вопросы реализации мероприятий национальных проектов остаются на контроле органов прокуратуры.



