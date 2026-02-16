Бизнесвумен из Поморья запустила нечистые руки в нацпроект

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере).

По версии следствия в 2021 году руководитель коммерческой организации в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы переселения из аварийного жилья заключила с Государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» государственный контракт на строительство двух многоквартирных домов в поселке Подюга Коношского района Архангельской области.

В ходе исполнения контракта руководителем коммерческой организации организовано составление, подписание и предоставление заказчику подложных актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости работ и затрат с заведомо ложными сведениями на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые в действительности не выполнены.

Также установлено, что в период 2021-2022 гг. этим же руководителем коммерческой организации переданы денежные средства в размере 99 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за членство в саморегулируемой организации с целью участия в выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений на территории региона путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии у коммерческой организации квалифицированных специалистов в области строительства.

В ходе предварительного следствия арестовано имущество руководителя коммерческой организации, включая здания, доли в жилых помещениях, а также легковые транспортные средства, грузовая техника.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУ ФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело будет направлено в Коношский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.