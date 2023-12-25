Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе пытались сорвать программу переселения из аварийного жилья

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», разработанной в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе проверки установлено нарушение подрядной организацией установленного государственным контрактом срока строительства трех многоквартирных домов на ул. Чехова в г. Вельске более чем на 4 месяца, что влечет нарушение жилищных прав граждан, включенных в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

В этой связи прокурором Вельского района в отношении руководителя застройщика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Вельского судебного района Архангельской области руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 2,3 млн рублей.  

 Вследствие принятых мер прокурорского реагирования строительство многоквартирных домов завершено, восстановлены жилищные права 298 граждан.

(фото с https://krilyatv.ru) 

14 февраль 09:04 | : Скандалы

Главные новости


Дело об украденном наследстве Александра Донского-младшего. Семья надеется на беспристрастность правосудия
Без лопат катку не обойтись. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (148)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20