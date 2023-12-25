В Вельском районе пытались сорвать программу переселения из аварийного жилья

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», разработанной в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе проверки установлено нарушение подрядной организацией установленного государственным контрактом срока строительства трех многоквартирных домов на ул. Чехова в г. Вельске более чем на 4 месяца, что влечет нарушение жилищных прав граждан, включенных в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

В этой связи прокурором Вельского района в отношении руководителя застройщика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Вельского судебного района Архангельской области руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в размере 2,3 млн рублей.

Вследствие принятых мер прокурорского реагирования строительство многоквартирных домов завершено, восстановлены жилищные права 298 граждан.