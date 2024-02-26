В Коношском районе подрядчик сорвал программу переселения из ветхого жилья

Прокуратура Коношского района Архангельской области провела проверку исполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», разработанной в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Выявлены нарушения подрядной организацией установленного государственным контрактом срока строительства двух многоквартирных домов в пос. Подюга Коношского района более чем на 5 месяцев, что влечет нарушение жилищных прав граждан, включенных в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

В этой связи прокурором в отношении подрядной организации ООО «Адамант» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением суда организация признана виновной и оштрафована на 2,5 млн рублей.

С целью завершения строительства многоквартирных домов в пос. Подюга заключен государственный контракт с новым подрядчиком со сроком исполнения до августа 2024 года.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры.