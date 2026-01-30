Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мезенский чиновник хапнул денег на демонтаже моста

Прокуратура Мезенского района утвердила обвинительное заключение  по уголовном уделу в отношении бывшего работника администрации Мезенского округа, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

 По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, реализуя мошенническую схему, предоставил в администрацию округа фиктивный договора аренды специальной техники и убедил выделить из бюджета денежные средства в размере 250 тысяч рулей на выполнение работ по демонтажу аварийного моста у одной из деревень Мезенского округа, заведомо зная, что работы производится не будут. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

 Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 март 10:01 | : Скандалы

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20