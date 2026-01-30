Мезенский чиновник хапнул денег на демонтаже моста

Прокуратура Мезенского района утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении бывшего работника администрации Мезенского округа, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, реализуя мошенническую схему, предоставил в администрацию округа фиктивный договора аренды специальной техники и убедил выделить из бюджета денежные средства в размере 250 тысяч рулей на выполнение работ по демонтажу аварийного моста у одной из деревень Мезенского округа, заведомо зная, что работы производится не будут. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.