В Пинежском округе раскручивается громкое дело по хищению госсредств

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Пинежского района, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и индивидуального предпринимателя, выступившей пособником в совершении преступлений против собственности.

По версии следствия глава муниципального образования в 2020 году при пособничестве своей сестры – индивидуального предпринимателя совершил хищение вверенных ему денежных средств муниципального образования на сумму свыше 244 тыс. рублей, предназначавшихся для строительства в пос. Пачиха искусственного пожарного водоема в рамках исполнения договора, заключенного с индивидуальным предпринимателем, который носил фиктивный характер.

Аналогичную схему обвиняемые использовали в 2021 году, когда для обустройства пожарных водоемов в дер. Кушкопала и Еркино использовались бывшие в употреблении металлические резервуары с сильной коррозией. Пособнику преступления якобы за выполненные работы по договору подряда необоснованно было перечислено более 220 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ГЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Пинежский районный суд.