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В Шенкурске заведующий обокрал свой же родной индустриальный техникум

Прокурором Шенкурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей структурным подразделением ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» в г. Шенкурске по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая с февраля 2022 года по февраль 2024 года, находясь на своем рабочем месте, имея в силу исполнения своих должностных обязанностей доступ к наличным денежным средствам, полученных от граждан в качестве оплаты за обучение по профессиональной подготовке водителей в структурном подразделении техникума в г. Шенкурск, систематически присваивала вверенные ей денежные средства, полученные от граждан в счёт оплаты за обучение, похитив таким образом свыше 900 тыс. руб.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

26 июнь 14:25 | : Скандалы

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