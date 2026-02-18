Мошенники на ремонте школы в Архангельске получили условные срока

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными генерального директора общества с ограниченной ответственностью по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и бывшего специалиста административно-хозяйственной деятельности одной из общеобразовательных школ г. Архангельска по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Установлено, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года между образовательным учреждением и обществом были заключены контракты на проведение капитального ремонта ограждения территории школы на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Подсудимый, используя служебное положение, составил подложные документы о том, что в рамках заключенных контрактов якобы произвел демонтаж ранее установленных элементов ограждения, а также установил новые элементы и направил их на подпись указанному представителю школы.

Подсудимая, зная, что в полном объеме работы не произведены, устраняя препятствия для совершения мошенничества, убедила руководство школы подписать счета, на основании которых были подготовлены платежные документы и денежные средства в размере свыше 4,5 млн рублей, причинив тем самым бюджету города имущественный ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Осужденный индивидуальный предприниматель в судебном заседании вину признал частично, осужденная специалист – отрицала причастность к совершенному преступлению.

Приговором Соломбальского районного суда г. Архангельска осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 3 года условно с испытательным сроком 4 года и 3 года соответственно.

Заявленный гражданский иск Администрации городского округа «Город Архангельск», с учетом добровольного возмещения материального ущерба осужденными, суд удовлетворил частично.

Приговор в законную силу не вступил.