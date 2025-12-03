У архангельской больницы украли деньги

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и бывшего начальника технического отдела одной из больниц г. Архангельска. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия с 01.07.2024 по 06.10.2025 между медицинским учреждением и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на оказание услуг по прочистке канализационной сети и канализационных колодцев на общую сумме свыше 2,6 млн рублей.

Предприниматель составил подложные документы о том, что в рамках заключенного контракта якобы ежемесячно осуществлял прочистку канализационной сети и колодцев, содержащие ложные сведения, и направил их на подпись представителю больницы. Начальник технического отдела медицинского учреждения, будучи ответственным лицом за приемку оказанных услуг, достоверно зная, что работы не произведены, используя служебное положение, подписал отчетные документы об исполнении контракта за январь-август 2025 г.

На основании несоответствующих действительности документов, на счет предпринимателя из бюджета лечебного учреждения были переведены денежные средства в сумме более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.



