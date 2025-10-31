В Коряжме осужден еще один участник коррупционного СРО

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал директора коммерческой организации виновным по п.«б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Установлено, что в период с октября 2020 года по декабрь 2023 года руководитель одной из коммерческих организаций города Коряжмы, с целью возможности выполнения работ его организацией по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, юридическими лицами являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства, перечислил представителям СРО Архангельской области за заведомо незаконные действия о включении и дальнейшем продлении членства его организации коммерческий подкуп в размере 165 тыс. рублей.

Вину в содеянном коммерсант признал. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.