Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме осужден еще один участник коррупционного СРО

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал директора коммерческой организации виновным  по п.«б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

         Установлено, что в период с октября 2020 года по декабрь 2023 года руководитель одной из коммерческих организаций города Коряжмы, с целью возможности выполнения работ его организацией по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, юридическими лицами являющимися членами саморегулируемых организаций в области строительства, перечислил представителям СРО Архангельской области за заведомо незаконные действия о включении и дальнейшем продлении членства его организации коммерческий подкуп в размере 165 тыс. рублей.

Вину в содеянном коммерсант признал. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда подсудимому назначено наказание  в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года. 

04 февраль 10:17 | : Скандалы

Главные новости


Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Суп... есть суп

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (38)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20