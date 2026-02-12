Вверх
В Устьянах вынесли приговор еще одной участнице коррумпированного СРО

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора коммерческой организации виновным по п.«б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Установлено, что руководитель одной из коммерческих организаций Устьянского района, действуя в интересах представляемой ею компании, в период с июля 2021 года по август 2024 года незаконно передала денежные средства в общей сумме 149 тыс. рублей должностным лицам саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за заведомо незаконное включение коммерческой организации в члены саморегулируемой организации при отсутствии у общества необходимых по закону специалистов в области строительства.

Полученные денежные средства являлись коммерческим подкупом и были переданы участникам организованной преступной группы, действовавшей продолжительное время по отработанной схеме, по которой за денежное вознаграждение ее участники оформляли для компаний-заявителей подложные документы о наличии в их штате квалифицированных специалистов, обеспечивали прохождение проверок и незаконное включение в реестр членов Союза профессиональных строителей.

В ходе судебного разбирательства осужденная вину признала в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

