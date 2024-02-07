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В Архангельске подкупили эксперта финансовой организации

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал генерального директора ООО «Финансовая экспертиза» виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, а именно незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, входящих в служебные полномочия такого лица, и действий, которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, совершенное в значительном размере, за незаконные действия).

Как установлено судом, виновная в октябре 2019 года получила от арбитражного управляющего АО «Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию» незаконное денежное вознаграждение – коммерческий подкуп в размере 60 000 рублей за оказание содействия в получении выгодного ему судебного решения, подготовив заключение, содержащее заведомо недостоверные выводы о стоимости объектов недвижимого имущества. Полученными денежными средствами руководитель коммерческой организации распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, в декабре 2019 года она дала суду согласие на производство дополнительной судебной экспертизы по определению рыночной стоимости вышеуказанного имущества, выводы которой предварительно согласовала с конкурсным управляющим, получив от него в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 30 000 рублей.

Приговором суда от 26.02.2024 отрицавшей свою причастность к содеянному осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 300 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься экспертной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев. Сумма коммерческого подкупа взыскана в доход государства.

(фото с https://tuapse-gid.ru) 

27 февраль 11:19 | : Скандалы

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