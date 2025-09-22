В Котласе осудили еще одну участницу коррупционного СРО

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора управляющей организации «Веста» виновной по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение заведомо незаконных действий в интересах дающего и иных лиц, входящих в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере).

Установлено, что директор ООО «Веста», действуя в интересах представляемой ею компании, в период с сентября по октябрь 2024 года незаконно передала денежные средства в сумме 77 000 рублей должностным лицам саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» за заведомо незаконное включение ООО «ВЕСТА» в члены саморегулируемой организации при отсутствии у общества необходимых по закону специалистов в области строительства.

Полученные денежные средства являлись коммерческим подкупом и были переданы участникам организованной преступной группы, действовавшей продолжительное время по отработанной схеме, по которой за денежное вознаграждение ее участники оформляли для компаний-заявителей подложные документы о наличии в их штате квалифицированных специалистов, обеспечивали прохождение проверок и незаконное включение в реестр членов Союза профессиональных строителей.

В ходе судебного разбирательства осужденная вину признала частично.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.