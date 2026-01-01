Абьюз от начальства стал проблемой в компаниях Архангельска

С абьюзом со стороны руководства лично сталкивались 41% экономически активных жителей Архангельска, со стороны коллег — 30% опрошенных.



Женщины чаще мужчин сообщают как о случаях психологического давления со стороны начальства, так и со стороны команды.



Горожане 35—45 лет выглядят более уязвимыми по сравнению с теми, кто моложе, и теми, кто старше. Со злоупотреблением властью сталкивались 49% респондентов среднего возраста, а абьюзом со стороны коллег — 38%. Очевидно, это связано с тем, что у молодежи меньший опыт взаимоотношений с людьми в трудовых коллективах, а к старшему поколению традиционно проявляется больше уважения, 35—45-летние же наиболее активны на рынке труда, а потому чаще сталкиваются с различными ситуациями в сфере рабочих взаимоотношений, в том числе и негативными.



О нездоровом отношении со стороны руководства чаще говорили работники с высшим образованием. От неподобающего поведения коллег чаще страдают сотрудники со средним профессиональным образованием.



Основными проявлениями абьюза со стороны руководства горожане назвали разные формы психологического давления и самодурства (по 29% упоминаний). Интересный факт: каждый четвертый назвал абьюзом прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд, препятствование уходу на больничный или задержки зарплаты. Каждый пятый пострадал от публичных унижений, 19% — от игнорирования и высокомерия,15% — от систематических необоснованных придирок.



Самым серьезным проявлением негативного поведения коллег респонденты назвали необоснованные придирки (35% опрошенных). 26% описывают общую токсичность атмосферы в коллективах, а 24% отмечают психологическое давление. Горожане психологически травмируют действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительная публичная критика (22%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 17%).



Нужно ли увольняться при первых признаках абьюза? Да, если это токсичное поведение руководителя — так считают 59% опрошенных. В ситуации давления со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 47%.



Горожане 35—44 лет чаще сталкиваются с проблемами и более склонны к радикальным решениям: за увольнение из-за начальства выступают 65%, из-за коллег — 53%.



Люди со средним профессиональным образованием чаще респондентов с высшим образованием поддерживают увольнение как реакцию на абьюз начальства и коллег.



Граждане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц поддерживают увольнения из-за абьюза начальства чаще тех, кто зарабатывает меньше, но реже склонны увольняться из-за токсичных коллег.



