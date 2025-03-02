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Молодежь Архангельска категорически отвергает приставания на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы из Архангельска.

10% архангелогородцев сталкивались с харассментом со стороны руководства, 9% — со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 13% жалуются на домогательства со стороны начальства, 15% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 8% и 4% соответственно.

Благодаря политике открытости архангелогородцы перестали терпеть даже минимальные проявления харассмента, резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (14% — со стороны менеджмента и 14% — со стороны коллег).

В 3% компаний существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остаётся практически неизменной на протяжении последних двух лет.

22 март 08:48 | : Будни

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