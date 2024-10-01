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Почти половина архангелогородцев испытала моральное насилие от начальства

45% архангелогородцев рассказали, что сталкивались с моральным насилием (абьюзом) со стороны начальства. Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1—2 часов ночи, иногда и до 3 часов, т.к. объем работы был просто огромен». 19% приходилось выслушивать оскорбления, 17% сталкивались с публичной критикой, еще 15% — с психологическим давлением. 13% приходилось выслушивать грубости, 11% терпеть самодурство или высокомерие.

 Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 38% экономически активных горожан. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (17%), сплетнями (13%), публичной критикой (10%) и необоснованными придирками (9%).

 Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали респонденты 35—44 лет, со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет.

30 октябрь 08:30 | : Скандалы

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