Северодвинский депутат Трухин набрал взяток на миллион рублей

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Совета депутатов города Северодвинска. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном и крупном размерах).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь должностным лицом, депутатом городского Совета депутатов г. Северодвинска, членом Комитета по бюджетной политике и Комитета по городскому хозяйству Совета депутатов г. Северодвинска, в период с 2020 по 2023 годы получил взятки за общее покровительство предпринимательской деятельности, содействие в заключении и исполнении муниципальных контрактов в виде денежных средств от индивидуального предпринимателя в размере 50 тыс. рублей, а также в сумме 5 % от цены муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию территорий общего пользования и от генерального директора коммерческой организации и представляемого им лица в сумме 10 % от прибыли, полученной указанной организацией за выполнение ремонтных и строительных работ в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Северодвинска.

Всего за указанный период должностное лицо получило около 1 млн рублей незаконного денежного вознаграждения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

Обвиняемый признал свою вину. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд.