Дело руководящих проходимцев из САФУ легло на стол судьи

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего проректора по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ, Университет) и его заместителя - начальника управления по строительству и эксплуатации, обвиняемых по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Заместитель проректора обвиняется также по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и в совершении с двумя директорами коммерческих предприятий преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Должностные лица университета без проведения конкурентных процедур заключили договоры с двумя коммерческими организациями на ремонт двух зданий общежитий САФУ и учебного корпуса, расположенных в г. Архангельске, на общую сумму свыше 50 млн руб., произведя оплату по договорам в полном объеме при нарушении сроков ремонтных работ, использовании материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

Заместитель проректора совместно с руководителями хозяйственных обществ похитили в период с 23 ноября 2023 года по 01 апреля 2024 года необоснованно перечисленные по договорам бюджетные денежные средства в размере, превышающем 12 млн руб., причинив учебному заведению ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, заместитель проректора с целью личного обогащения за заключение договора, беспрепятственную приемку фактически невыполненных работ получил от директора коммерческой организации взятку в виде имущества и услуг имущественного характера в размере не менее 134 тыс. руб., что являлось частью от общей требуемой им суммы взятки в размере 500 тыс. руб.

Один из руководителей коммерческой структуры заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.