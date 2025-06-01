Безопасность сквера в центре Архангельска не выдерживает никакой критики

По жалобам северян представители Народного фронта вновь проверили состояние сквера у нулевой версты, обустроенного за 30 миллионов рублей по проекту "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).



Тротуарная плитка проседает на недопустимую глубину, при сварке столбов-ограждений оставлены острые железные края, на деревянных скамейках всего через два года после сдачи объекта уже облупилась краска, а на каменных конструкциях невозможно сидеть из-за отсутствия настилов.



При этом сквер расположен у главного парка аттракционов Архангельска, в который в хорошую погоду приходит порядка 500 малышей в день. Многие гуляют с родителями в травмоопасном парке, где может пораниться не только ребёнок, но и взрослый, а ведь цель проекта ФКГС – создание комфортных и безопасных условий для отдыха горожан.



Народный фронт обратился в мэрию города. Команда Путина ребует заставить подрядчика устранить недочёты в рамках гарантийных обязательств.