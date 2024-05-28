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В центре Архангельска очередной пример рукожопства на 30 миллионов

Представители Народного фронта проверили объект благоустройства, созданный по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" на улице Воскресенской от нулевой версты до набережной Северной Двины.

Неровно выложенные, смещённые и продавленные тротуарные плитки на пешеходных дорожках того и гляди приведут к травме. Более 10 оградительных столбиков снесено. На зелёных островках – заброшенный щебень. Тропинки из бетонных плит в палисадниках шатаются и сделаны неудобно: идя по ним, приходится или частить, или проваливаться в грунт.

А ведь на обустройство сквера из бюджетов всех уровней потратили более 30 миллионов рублей!

Активисты НФ обратились в мэрию Архангельска. Они требуют привлечь подрядчика к ответственности и заставить ликвидировать недочёты в рамках гарантийных обязательств.  

28 май 17:51 | : Экономика / Скандалы

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