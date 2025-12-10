Бывшему заммэра Архангельска Шевцову вынесли суровый приговор

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным бывшего заместителя главы городского округа «Город Архангельск» по городскому хозяйству по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Установлено, что осужденный, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не принял надлежащих мер к переселению из аварийного жилья граждан, эффективную работу подчиненного ему департамента городского хозяйства не организовал.

В результате в 2021 году в рамках реализации программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, приобретено 45 жилых помещений на окраинах областного центра в старом жилом фонде по завышенным ценам.

Действиями подсудимого бюджету Архангельской области причинен ущерб в размере более 20 млн рублей, а также существенно нарушены конституционные права и законные интересы граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилья.

Уголовно дело возбуждено следственным органом по материалам проверки органов прокуратуры.

Вину в инкриминируемом преступлении бывший заместитель главы не признал. Приговором суда с учетом наказания, назначенного судом 03.02.2025, определено окончательное наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 8 лет, а также с лишением классного чина «муниципальный советник 1 класса».

В законную силу приговор не вступил.