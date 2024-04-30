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Экс-глава Плесецка Огольцов получил 7 лет колонии за квартирные махинации

Плесецкий районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего главу муниципального образования «Плесецкое» Артема Огольцова виновным по ч. 2 и 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой муниципального образования).

Установлено, что бывший глава органа местного самоуправления  в июне 2014 года в ходе осмотра построенного 20-ти квартирного жилого дома  в поселке Плесецк не осуществил проверку его соответствия установленным в разрешении на строительство требованиям и градостроительном плане земельного участка. 

Кроме того, осужденный не отразил в акте осмотра построенного объекта капитального строительства отклонения результатов выполненных работ от требований проектной документации, подписал разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию, после чего приобрел у застройщика в рамках реализации государственной региональной программы «Развитие образования и науки Архангельской области» в собственность МО «Плесецкое» шесть квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Администрацией МО «Плесецкий муниципальный район», неосведомленной о преступных действиях обвиняемого, разрешившего ввод дома в эксплуатацию при незавершенных строительных работах, также приобретены у застройщика четыре квартиры в данном доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате преступных действий бывшего главы бюджету района причинен ущерб в размере свыше 14 млн рублей, а также нарушены конституционные права и законные интересы граждан на получение качественного жилья.

Также осужденный в интересах знакомого индивидуального предпринимателя не принял мер по своевременному предъявлению исполнительного листа в отдел судебных приставов о сносе незаконной пристройки к зданию торгового центра, который тот построил.

Кроме того, бывший глава в 2021 году, с целью оказания содействия своим знакомым заключил три договора купли-продажи земельных участков по заведомо заниженной цене, причинив ущерб муниципальному образованию в размере свыше 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и проверки, проведенной прокуратурой Плесецкого района.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Приговором суда по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

28 май 14:27 | : Скандалы

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