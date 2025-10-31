Вверх
Как восстанавливался Николо-Корельский монастырь под Северодвинском

    Исполнительный директор благотворительного фонда по реставрации и восстановлению Николо-Корельского монастыря в Северодвинске священник Димитрий Апполинариев встретился с представителями одной из ветеранских организаций в библиотеке городского духовно-просветительского центра имени святых Кирилла и Мефодия.

    «Рассказал о тех работах по восстановлению древней обители на территории Севмаша, которые сейчас проводятся и будут выполнены в ближайшее время», — прокомментировал встречу отец Димитрий.

    Напомним, реставрация Николо-Корельского монастыря проводится по инициативе «Севмаша», Архангельской епархии и правительства Архангельской области.

    Николо-Корельский мужской монастырь основан на рубеже XIV - XV веков. Каменный храмовый комплекс был построен в XVII веке.

    В 1920 году монастырь закрыли, а его помещения отдали под размещение «Колонии дефективных детей», позднее — сельскохозяйственной коммуны «Искра». В 1936 году у его стен начали строить судостроительный завод. В помещениях монастыря разместились общежитие, комитет комсомола, позднее — мастерские и служебные помещения. В 1974 году монастырь признан памятником архитектуры федерального значения.

    В 1998 году у стен Никольского храма впервые за десятилетия было проведено богослужение. 22 августа 2009 года в жизни монастыря произошло важнейшее событие — его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив всенощное бдение в Никольском соборе. 

27 декабрь 09:30 | : Будни / Верую

