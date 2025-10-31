"Всем добра!"

Вверх
- Обычно в Новый год люди желают друг другу нового счастья, и это хорошее пожелание. 

  Когда мы желаем нового счастья, на языке Церкви это означает, что мы желаем добра. Мы во многом либо приближаем к себе это счастье, притягиваем его своей жизнью, своими мыслями, делами, либо отталкиваем. 

Вот почему нам нужна помощь Божия, — чтобы видеть, где правда, где ложь, где свет, где тьма, чтобы иметь силы совершать добро и таким образом становиться счастливее и распространять это добро вокруг себя, чтобы и другие становились счастливыми. В каком-то смысле это и есть миссия Церкви, потому что счастье, добро, спасение — это почти синонимы. 

Мы нуждаемся в Божественной помощи, и потому особенно важно в канун Нового года обратить сердечную молитву к Господу, чтобы Он был с нами на путях нашей жизни, чтобы Он помог нам оградить себя от греха и зла, никогда не поддаваться на ложь, но утверждать жизнью своею добро и правду. А через это будут умножаться добро и счастье в окружающем нас мире. 

Святейший Патриарх Кирилл

28 декабрь

