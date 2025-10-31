Вверх
Кому нужен еврей Чебурашка?

Чебурашка, оказывается, был евреем! И это тот ушастый и смешной, в которого играли несколько поколений советских, а потом и российских детей. Причём игрушка культовая и вполне годится на детский образ России – добрый, слегка нелепый, но всё-таки медведь.

Но взрослые-то знают – отношение к евреям у части населения нашей многонациональной страны, мягко говоря, неоднозначное. Про бытовой антисемитизм слышали? Когда-то он приводил к погромам, в наши дни – к злобному шипению в Интернете и «дружеским» советам «убираться в свой Израиль».

Какой «умник» запустил подобную шнягу? Оказывается, председатель думского комитета  по бюджету и налогам, депутат аж 6(!) созывов, начиная с самого первого («метлой не выгонишь») Андрей Макаров. Он же рекордсмен по похуданию. Он же Заслуженный юрист РФ, то есть, прекрасно понимал, что несёт в публичном пространстве и последствия этого гона. 

А ещё он сам очень похож на еврея, что в юности, что в зрелости. И не надо кивать на русскую фамилию, я лично знаю евреев Ивановых. Не по жёнам, по рождению.

Так зачем заслуженный юрист вспомнил про Чебурашкину национальность? В российском парламенте обсуждалось финансирование конкурса «Родная игрушка». Естественно, что эмигрант из таинственных тропических лесов, проживший лучшие годы в телефонной будке, на эту роль подходил, лучше не придумаешь.

И тут депутата Макарова кто-то дёрнул за язык (не хочу собственную фамилию поминать всуе). По его версии, неизвестный советской науке зверь прибыл из Израиля в ящике реэкспортных апельсинов. Он еврей, и точка!

Тут вспоминается строчка из «Кондуита и Швамбрания» Льва Кассиля: «Мама, а наша кошка тоже еврей?», над ней смеялись ещё в 30-х годах прошлого века. Уже тогда многим было известно, что животные, даже неизвестные науке, не имеют национальности, фраза «наша русская собака» не более, чем фигура речи. Ведь сам найдёныш признавал в себе медведя, хотя из скромности добавлял «может быть».

Однако коллеги Макарова по законотворчеству бросились доказывать ему, что Чебурашка, скорее всего, прибыл к нам с Острова Свободы. То есть, он кубинец, о чём ясно говорит его загорелый окрас и знание русского языка, в те годы там модного. Ну, а что, в этой стране любые Че в почёте… хоть революционеры, хоть медведи.

Шум поднялся такой, что даже Израилю пришлось реагировать на дипломатическом уровне. Консул в Санкт-Петербурге Ран Гидор сказал, что евреи не отказываются от родства с ушастым, вот только надо проверить его на обрезание и отношение к свинине. А, если серьёзно, это говорит о схожести наших культур и чувства юмора (ну, ещё бы).

Как обычно у нас бывает, среди этих милых шуток стали появляться опасные всполохи антисемитизма. Сразу несколько «культурных» изданий сделали «открытие» - в создании мультфильма о Чебурашке и его друзьях приняли участие… евреи. Причём на ключевых позициях, начиная с автора истории Эдуарда Успенского. Согласитесь, похоже на кухонное – «эти, с пейсами, всю русскую культуру под себя подгребли».

И таки вспомнилось… в эти дни Дзен просто бурлил подобными высерами на самой границе уголовной статьи о разжигании межнациональной розни. Выяснилось, что вопрос о сионистской направленности Чебурашки был поднят больше сорока лет назад. А именно, в «Литературной газете» от 4 ноября 1981 года была опубликована статья критика Николая Машовца «Кто усыновит Чебурашку?». По сути, это был прямой донос на Эдуарда Успенского, в книгах которого критик не нашел «ни одного стихотворения о Родине, о хлебе, о гербе серпастом-молоткастом».

 Так вот: Чебурашка в этой статье был прямо назван «безродным», что для старшего поколения советских людей звучало совершенно недвусмысленно и прямо ассоциировалось с «делом врачей». Но даже тогда этот Машовец получил отповедь сразу в нескольких изданиях, к его заявлениям отнеслись более, чем серьёзно. 

А сегодня? Почти  одновременно со страстями по Чебурашке (мистическое совпадение) в Интернете появляются «Хорошие соседи». Полнометражное кино с полным набором классических антисемитских штампов.

Его главная создательница и, как видно по авторским публикациям в Интернете, главный идеолог Мария Ефремова хвастается, что весь съёмочный период занял всего 5 дней. Что неудивительно, работа на уровне школьного кинокружка. Особенно поражает «актёрское мастерство»… такое впечатление, что Ефремова позвала сниматься соседей по этажу собственного дома.

С такими вводными как-то глупо разбирать сценарий… но я всё-таки попробую.

В новом ЖК (жилой комплекс) живут несколько семей. Разновозрастных и типа интеллигентных. Общаются между собой постольку-поскольку, слишком разные интересы.

Но объединяет их одно – они все очень гордятся, что по крови русские. Чистые-чистые, даже татарин не ночевал. И без устали это между собой обсуждают – «совесть качество только русского человека», «русский готов отдать последнюю рубашку»… и т.д.

Все бы хорошо, люди гордятся своей национальностью, такой здоровый патриотизм. Но дальше выясняется, что быть полностью счастливыми им мешают… инородцы. Которым они последнюю рубашку, а те их на рынках обманывают. И вообще – «англичане самая лживая нация». Но она живёт далековато, есть враги и поближе. 

Вот мама-юрист объясняет малолетнему сыну про сложности в издательстве, где она изволит работать. А сложности в том, что они издают «правдивую книжку честного русского писателя», где мавзолей Ленин сравнивается с еврейским зиккуратом (мальчик настолько продвинутый, он не спрашивает у мамы, что за зи- такой). Цитата: «Мавзолей — это не что иное как образец психотронного оружия, проект жидобольшевиков по созданию машины для подавления воли русского народа».

Ребёнок с интересом впитывает услышанное. А у адекватного зрителя возникает резонный вопрос – не пора ли эту мамашу лишить родительских прав и предъявить ей уголовную статью за разжигание межнациональной розни в среде несовершеннолетних.

Где-то за стенкой пожилая пара (дедушка с бабушкой нафаршированного пропагандой ребёнка) мажут маслом бутерброд и обсуждают, как «масон Карамзин» накропал аж 12 томов лживой российской истории.

Семейная пара байкеров, от которых дочь только что сбежала к милому дружку, релаксируют на природе под философскую беседу о происхождении Ильича («Мама у него Бланк, однозначно») и мечтают о времени, когда самого вождя «выбросят из мавзолея». Не потому что революцию сделал, а потому что евреям на Красной площади не место.

Катарсис возникает, когда страшные масоны похищают и редактора «правдивого издательства», и продвинутого ребёнка как заложника. И вот сидят они, скотчем к стульям примотанные, в ожидании пыток или чего похуже, и взрослый рассказывает младшему про еврейский культ Ленина и про проект «Крымская Калифорния». Типа с этими знаниями легче с жизнью расставаться.

Представляете этого школьника на уроках истории, когда он до них дорастёт?!

Честно говоря, первые 15 минут просмотра я думал, что имею дело с лютым и хитрым стёбом, предупреждающим о возрождении в нашей стране антисемитизма в самом пещерном его проявлении. Увы, надежды не оправдались… всё более чем серьёзно. И опасно, судя по тому, сколько поклонников у подобного, с позволения сказать, «кино».

Конечно, там всё закончится хорошо – освобождением заложников спецназом и застольем лучших в мире соседей, которые знают ПРАВДУ, и это их сближает.

А вот для Марии Ефремовой, которая ещё и исполнительница роли неожиданно беременной байкерши (русские семьи самые продуктивные), всё ей снятое должно выйти боком. О чём есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе.

Может быть этим заняться нашим законодателям? А не безвинным космополитом Чебурашкой, которого даже японские дети считают своим.  

Леонид Черток 

 

