Тяп-ляп мастера. Капремонт Архангельской ОКБ впадает в стагнацию

В Народный фронт с просьбой проверить качество капремонта инфекционного корпуса Архангельской областной клинической больницы, который за 288 миллионов рублей проводит подрядчик из столицы Поморья, обратился главный врач учреждения Александр Иевлев.

Выехав на место, общественники убедились: к исполнителю контракта (ООО “Архспецмонтаж”) есть немало вопросов. В свежей стяжке полов – трещины и выбоины, на стенах – поломанный гипсокартон, а деревянные перекрытия здания требуют дополнительного исследования, ведь от количества листов профнастила зависят огнезащитные свойства конструкций.

Но главное замечание – нехватка людей: до завершения договора – полтора месяца, а численность бригады оставляет желать лучшего. Нужно либо наращивать количество рабочих, либо добавлять в производственный цикл дополнительные смены. К тому же, ежедневный график производства позволит усилить не только скорость, но и контроль за качеством работ.

Эти и другие рекомендации представители Народного фронта передали заказчику капитального ремонта. Фронтовики и руководство больницы держат ситуацию на контроле. 

05 декабрь 16:21 | : Скандалы

